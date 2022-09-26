Elon Musk’ın Starlink uyduları birçok ilden görüntülendi
Elon Musk’ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da birçok ilden görüntülendi. Uzaya gönderilen uyduların tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı bir sistem olarak biliniyor. Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurulması ve projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.
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