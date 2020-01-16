En güvenilen marka Google... (Dijital Dünyadan 16 Ocak 2020)
2019'da mobilde 120 milyar kez uygulama indirildi, 90 milyar dolar harcandı... Tom Hanks'den daha çok Amazon ile Google'a güveniliyor... IBM patent sıralamasında 27 yıllık liderliğini korudu... 2020'de teknoloji dünyasında beklenen pek çok gelişmeyi Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.
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