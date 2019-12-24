Escobar'ın kardeşinden katlanabilir telefon

Tarihin en büyük uyuşturucu kartellerinden birinin başındaki Pablo Escobar'ın ailesi teknoloji işine el attı. Escobar'ın erkek kardeşi, kurduğu teknoloji şirketiyle katlanır bir akıllı telefon üretti. Sekiz çekirdekli 2.8Ghz işlemciye sahip olan bu katlanabilir telefonda, 16 MP + 20 MP çift kamera bulunuyor. Telefonun Ocak 2020'de piyasaya çıkması bekleniyor.
24.12.2019 - 15:00| Son Güncelleme : 24.12.2019 - 15:04
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