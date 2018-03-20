Facebook hisseleri neden düştü? (5,5 yılın en sert günlük düşüşü)

50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiasının ardından şirketin hisseleri Temmuz 2012'den bu yana en sert günlük düşüşünü gösterdi. Hisse düşüşü sonrası Zuckerberg'in serveti 5 milyar doların üzerinde azaldı. The New York Times'da cumartesi günü yayınlanan haberde, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddia edilmişti. İddianın ardından, yüzde 8,1 değer kaybeden şirket hisseleri son 5,5 yıldaki en sert günlük düşüşünü gösterdi. Geri Sayım'da Berfu Güven, Servet Yıldırım ve Mahfi Eğilmez konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.