NTV

Facebook hisseleri neden düştü? (5,5 yılın en sert günlük düşüşü)
20.03.2018

50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiasının ardından şirketin hisseleri Temmuz 2012'den bu yana en sert günlük düşüşünü gösterdi. Hisse düşüşü sonrası Zuckerberg'in serveti 5 milyar doların üzerinde azaldı. The New York Times'da cumartesi günü yayınlanan haberde, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddia edilmişti. İddianın ardından, yüzde 8,1 değer kaybeden şirket hisseleri son 5,5 yıldaki en sert günlük düşüşünü gösterdi. Geri Sayım'da Berfu Güven, Servet Yıldırım ve Mahfi Eğilmez konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-03-20-12h50m03s85.png

Facebook'ta gizlilik skandalı

 20.03.2018
jobs.jpg

Jobs'un iş başvuru formu satıldı (174 bin dolar)

 19.03.2018
vlcsnap-2018-03-15-14h04m51s0.png

Uzayda bir yıl kalan astronotun genleri değişti

 15.03.2018
vlcsnap-2018-03-14-16h39m01s167.png

Stephen Hawking'in en dikkat çeken sözleri

 14.03.2018

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP