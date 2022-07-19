Formula 1'in Türk kadın mühendisi Emel Cankaya

Motorsporlarının zirvesi Formula 1'de çalışan Türklerin sayısı her geçen biraz daha artıyor. Formula 1'in en köklü takımlarından biri olan Mclaren'da aerodinamik mühendisi olarak görev yapan Emel Cankaya, F1'e giriş serüvenini NTV'den Ahmet Örsoğlu'na anlattı.
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NTV Haber 19.07.2022 - 16:23| Son Güncelleme : 19.07.2022 - 16:26
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