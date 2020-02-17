G4A Turkey 2020 girişimcilerin başvurularını bekliyor

Bayer, G4A Turkey kapsamında seçilen girişimleri 60 bin TL değerinde hibe, mentorluk, eğitim, iş birlikleri ve Merkez Ofisi’nde 100 gün süreli çalışma ortamı ile destekliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen G4A Turkey için son başvuru tarihi 1 Mart 2020. (Haber: İlker Koçaş Kamera: Oktay Taşkın, Tekno Hayat)
17.02.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 12:26
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