Garajında elektrikli araç üretti

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir Bölgesi’nde Bilal Ahmet Mir isimli mucit, garajında kendi imkanlarıyla elektrikli otomobil üretti. Aslen matematik öğretmenliği yapan Keşmirli mucit, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk’tan ilham aldığını söylüyor.

Haberler - NTV Haber 02.07.2022 - 22:38 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 22:53

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