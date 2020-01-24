Google, bugüne kadarki en kapsamlı beyin taramasını yayınladı

ABD merkezli teknoloji devi Google ve Janelia Araştırma Kampüsü'ndeki bilim insanları, bugüne kadar elde edilen en ayrıntılı beyin taramasını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu yöntem ile oldukça küçük ölçekteki belirli bir nöron grubu kapsamlı olarak haritalanabiliyor.

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