Google mühendisi yapay zekayla yaptığı mülakatı paylaştı
Teknoloji devi Google’ın üzerinde çalıştığı yapay zeka bilinç mi kazandı? İddiayı ortaya atan, yapay zeka ‘Lamda’ üzerine çalışan bir Google mühendisi... Lamda ile yaptıkları mülakatın dökümünü kendi bloğunda paylaşan mühendis, gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google tarafından izne çıkarıldı.
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