Google, Türkiye’de ‘Oyun Akademisi’ kurdu: İmzalar TEKNOFEST’te atıldı

Türkiye’de dijital oyun sektörü her geçen gün büyüyor. Sektör yatırımlarda da en üst sıralarda... Google, Türkiye’de insan kaynağına yönelik önemli bir adım attı, ‘Oyun ve Uygulama Akademisi’ kurdu. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
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NTV 23.09.2021 - 14:40| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 14:49
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