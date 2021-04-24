Görüntü ve ses sistemleri zirveye oynuyor (Tekno Hayat)
Kavisli ekranlar, katlanabilir akıllı telefonlar ve net görüntünün zirvesine oynayan televizyonlar. Bu teknolojilerin hepsi Çin’de düzenlenen bilgi teknolojileri fuarında sergilendi. Bu fuara Çin’in teknoloji devlerinin ilgisi yoğundu.
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NTV 24.04.2021 - 13:08| Son Güncelleme : 24.04.2021 - 13:19
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