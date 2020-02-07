Güneş kaşifi göreve hazır (İlk kez yüksek çözünürlüklü görüntü kaydedilecek)

Amerikan ve Avrupa Uzay Ajansları'nın ortak projesi, güneş gözlem uydusu göreve hazır. Tehlikeli derecede yaklaşarak güneşin, görülmemiş netlikte görüntülerini kaydedecek uydu haftasonunda uzaya fırlatılacak. 10 yıl sürecek görevin, güneşle ilgili bilinmeyenleri aydınlatması planlanıyor. İşte ayrıntılar...

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