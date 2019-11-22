Half-Life: Alyx'in çıkış tarihi belli oldu

Valve, merakla beklenen yeni Half Life oyununu duyurdu. Half Life: Alyx’i sanal gerçeklik odaklı oynamak için kask satın almanız gerekecek. Oyunun çıkış tarihi ise Mart 2020 olarak açıklandı Uzaylı istilasına karşı direnişi organize edeceğiniz Half-Life: Alyx'in ismi belirlenirken Half Life 2’de olayların merkezinde yer alan Alyx Vance karakterinden ilham alındı.Yeni oyun, Half Life 2’nin duyurulduğu 2004 yılından bu yana oyun severlerin merakla beklediği Half Life 3 haberi olmasa da heyecan yarattı. Valve, son olarak 2018 yılında Half Life 2'nin, ilk Half Life çözünürlüğünde oynanabilen versiyonu Half Life 2: Classic'i piyasa sürmüştü.
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