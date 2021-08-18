Hızla gelişiyorlar: Boston Dynamics'ten parkur videosu

MIT laboratuvarlarında kurulan Boston Dynamics şirketi geliştirdiği robotlarla biliniyor. Şirket Atlas adındaki iki ayaklı robotlarından yeni video paylaştı. Robotların parkurda yaptığı hareketler şaşırttı. Videoda robotların ters takla attığı görülüyor.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 08:34 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 09:07

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