HUAWEI P40 Serisi, daha yenilikçi bir fotoğrafçılık çağının kapılarını aralıyor

Huawei P40 Serisi, bugüne kadar kullanılan en büyük CMOS sensörünü barındıran “Süper Yüksek Tanımlı” güçlü kamera donanımı, üst düzey 5G özellikleri ve modern tasarımı ile akıllı telefonda yeni bir döneme imza atmaya hazırlanıyor.

25.04.2020 - 11:28 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 11:33

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER