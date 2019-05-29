NTV

İçi virüs dolu olan dizüstü bilgisayar 1,3 milyon dolara satıldı
29.05.2019 - 13:40

Dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı yazılımlarından bazılarıyla dolu olan bir dizüstü bilgisayar, açık artırmada 1,3 milyon dolara satıldı. Siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile internet sanatçısı Guo O Dong tarafından yapılan ve "The Persistence of Chaos" (Kaosun İzi) adı verilen dizüstü bilgisayar, dünyanın en tehlikeli altı kötü amaçlı yazılımı ile donatıldı. Bilgisayarda bulunan altı virüs dünya çapında şimdiye kadar toplam 95 milyar dolar zarara neden oldu ve bilgisayarın internet bağlantısı bulunmuyor. Ayrıntıları NTV canlı yayınında Oğuz Haksever aktardı.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-05-28-13h36m25s99.png

Yapay zeka yazmayı öğreniyor

 28.05.2019 - 13:40
basliksiz-1-597S_cover.jpg

Rokete yıldırım çarpma anı kamerada

 28.05.2019 - 12:28
gelecegin_ucak_bakim_teknisyenleri_bursa_daki_bu_okulda_yetisiyor_h279626_bfd9d.jpg

Geleceğin uçak bakım teknisyenleri bu okulda yetişiyor

 28.05.2019 - 12:21
vlcsnap-2019-05-28-12h33m15s125.png

İnternet uydularını UFO sandılar (Elon Musk'ın uyduları g...

 28.05.2019 - 12:35

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP