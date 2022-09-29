İki ayaklı robot Cassie 100 metreyi 25 saniyenin altında koştu
İnsansı robotlar her geçen gün yeteneklerini geliştiriyor. ABD’de geliştirilen bir robot, simülasyon ortamında öğrendiği koşuda dünya rekoru kırdı. Robotlar arası dünya rekorunu ele geçiren Cassie, 100 metreyi 25 saniyenin altında koştu.
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