İlk kadın astronotlardan Anna Lee Fisher NTV'de

Coğrafyadan bağımsız, kadın tarih boyunca hep erkeğe karşı bir mücadele vermek zorunda bırakıldı. Pek çok alanın öncüsü hep erkek kabul edildi ve kadın da o alanda kendine yer açma mücadelesi verdi. O alanlardan biri de uzay... Kadının uzay yolculuğu, erkeğin yolculuğundan ancak 20 yıl sonra başlayabildi. NASA, bünyesine kadın astronotları kattığında yıl 1978'di. Altı kadın astronot, adlarını tarihin ilklerine o seçimle yazdırdı. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu o altı astronottan biri olan Anna Lee Fisher ile "kadının uzay macerasını" konuştu.

NTV 08.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 16:10

DİĞER VİDEOLAR