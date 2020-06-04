İlk milli gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nde uydu konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Toplantının ardından 3 bakan 2021'de uzaya fırlatılması planlanan ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son parçalarını monte etti.
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NTV 04.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 16:52
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