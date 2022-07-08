İlk milli haberleşme uydusunun son testleri yapılıyor

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’ nın Uzay yeterlilik testlerinde sona yaklaşıldı. Ankara’ da yapılan testlerde uzay ortamı birebir simule ediliyor. NTV zorlu uzay şartlarının canlandırıldığı o test merkezini görüntüledi. (HABER: Gökhan Gerçek Kamera:Kazım Özbek)

Haberler - NTV 08.07.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 14:07

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