İngiltere'de robotlar görev başında

Tüm dünyada olduğu gibi vaka sayısının 140 bini aştığı İngiltere'de de de sağlık çalışanları corona virüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Milton Keynes kentinde ise sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için robotlar devreye sokuldu.

NTV 26.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 10:17

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