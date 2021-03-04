SpaceX'in Mars projesi Starship, deneme uçuşu sonrası inişten 8 dakika sonra infilak etti

SpaceX şirketinin uzaya insanlı uçuş planında önemli bir kilometre taşı aşıldı ama 'son' tam istenildiği gibi de olmadı. Uzay aracı prototipi, daha önceki iki başarısız inişten sonra ilk kez yere başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Ancak indikten 8 dakika sonra yakıt tankındaki sızıntı yüzünden infilak etti.

NTV 04.03.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 11:52

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