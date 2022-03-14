İnsansız savaş uçağı ‘Kızılelma’ ilk uçuşuna gün sayıyor
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı için çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. İlk prototip ortaya çıktı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2023’te test uçuşu yapılması planlanan Muharip İnsansız Uçak Sistemi ‘Kızılelma’yı tanıttı.
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