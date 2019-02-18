İnternette büyük tehlike: Deepfake

18.02.2019 - 17:32

Teknoloji artık, sahteyi gerçek gibi gösterme konusunda artık pek mahir. Öğrenerek kendisini geliştiren yapay zeka bir video ve ses manipülasyon aracı haline geldi. Siyasetçilere, uğruna mücadele ettikleri ideolojinin tersi kavramları söyletmek, hırsızlık, dolandırıcılık için ses ve görüntü taklitleri üretmek, akla gelmedik kötülükler için görsel ve işitsel materyal hazırlamak bu tür yazılımların "çocuk oyuncağı." Yarattığı darbe etkisi de aklın derinliklerine işleyecek kadar şiddetli. İşte "Sahteciliğin en gerçek hali: Deepfake" hakkında bilmeniz gerekenler...(Dünyanın Haberi, NTV)