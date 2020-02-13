İnternette siber zorbalık tehlikesi

Türkiye'de yaklaşık 60 milyon kişi yani her 10 kişiden 7'si internete erişim sağlıyor. Ancak internet özellikle çocuklar ve gençler için pek çok tehlikeye ev sahipliği yapıyor. Siber zorbalık da bu tehlikelerden biri. Sosyal medya platformu Facebook'un 'Kontrol bende' programıyla iki yıldır tehditlere karşı gençlere eğitim veriliyor. Uzmanlar dijital güvenlik için tahmin edilmesi zor, şifreler seçilmesi gerektiğini belirtiyor. (Haber: İlker Koçaş Kamera: Oktay Taşkın, NTV Haber)
13.02.2020 - 10:29| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 10:52
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