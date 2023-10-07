İş dünyası, yılın en büyük teknoloji etkinliği “Transformation NOW! 2023”te buluştu
İstanbul’da gerçekleştirilen “Transformation NOW! 2023” etkinliğine 1.600+ kişi katıldı. NTT DATA Business Solutions Türkiye’nin düzenlediği etkinlik iş ve teknoloji liderlerini bir araya getirdi. Dijital dönüşümün bugün ve yarınının konuşulduğu etkinlikte, Prof. Dr. Celal Şengör, Yekta Kopan, Candaş Tolga Işık, Serdar Turan ve Simge Fıstıkoğlu gibi ünlü isimler de yer aldı. Tüm gün süren etkinlik, öğle yemeği sonrasında tek salonda, tek sahnede gerçekleştirilen”sessiz” paralel oturumlarıyla dikkat çekti.
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