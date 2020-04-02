İtalya'da robotlar doktorlara yardım etmeye başladı
İtalya'da en çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde bir hastanede doktorların imdadına robotlar yetişti. Robotlar enfeksiyon riski olmadan virüs hastalarıyla temas kurabiliyor. Böylece hastanenin koruyucu ekipman ve maske sıkıntısı da azalmaya başladı.
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NTV 02.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 09:51
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