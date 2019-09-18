Itellıday’de ilk günün gündeminde neler var?

18.09.2019 - 15:19

İstanbul bugün Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. ItelliDay’de teknoloji dönüşüm ele alınıyor.

Itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “Bugün aslında dijital dönüşümü uçtan uça tartıştığımız, müşterilere nasıl fayda sağlayabileceğimizi anlattığımız bir gün. 2019’un en büyük etkinliklerinden bir tanesi. Dijital dönüşüm bugün her yerde. Şu anda herhangi şirkette çalışan bir kişiyle konuşsanız, ekonomik bir dergiyi açsanız konu dijital dönüşüme geliyor. Dijital dönüşümün ne olduğunu aslında anlatmaya çalıştık. Ama bunu gerçek örneklerle yapmaya çalıştık. Çünkü biz ‘Itelligence’ olarak dünyadaki en büyük şirketlerden biriyiz. Yaklaşık 900 çalışanımızla birlikte birçok şirkete hizmet veriyoruz. Dolayısıyla kendi müşterilerimizin ağzından dijital dönüşüme nasıl geçtiklerini anlatıyoruz. Dijital dönüşüm aslında yapay zeka v.b kullanarak kendi işinizi geri dönüşümü olmayacak şekilde değiştirmek, dijitalleşme ile karıştırılabiliyor. Bunu bir lego gibi düşünebilirsiniz. Bu legoyunasıl birleştirebiliriz. Bu konuda şirketlere yol haritası çiziyoruz" dedi.