Japon teknoloji devi Sony, giyilebilir klima üretti

Japon teknoloji devi, tişört yakasındaki minik bir cebe sığabilen ve kişinin vücut yüzey ısısını 23 dereceye kadar düşürebilen kişisel klima üretti. Klimada aynı zamanda kış aylarında kullanılması için ısıtıcı mod da mevcut. 2 saatte yeniden şarj edilebilen bataryaya sahip cihaz 90 dakika tam kullanım kapasitesine sahip. Tavsiye edilen satış fiyatı 130 dolar (892 TL) olan giyilebilir klimanıb, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

ntv.com.tr 08.07.2020 - 16:28 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 16:42

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