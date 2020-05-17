Karganın droneye saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Üsküdar’da meraklı bir karganın havada droneye saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahilden görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin drone'una bir karga yaklaştı ve saldırmaya başladı. Sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada drone'u düşürmeye çalıştı.
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İHA 17.05.2020 - 09:26| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 09:34
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