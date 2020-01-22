Kokteylleri robot hazırlayacak

İzmir'de düzenlenen bir fuarda ilk kez görücüye çıkan ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak 35 çeşit kokteyli hazırlayabiliyor olmasıyla dikkati çeken robot, turizm ve gıda sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten yenilikçi ürün konseptiyle sektör temsilcilerinin beğenisini kazandı.
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