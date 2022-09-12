Mars’a inen uzay araçlarında Türk imzası

NASA’nın uzay araçları Curiosity ve Perseverance, Kızıl Gezegen’de yaşama dair izler arıyor. Bu iki robotun Mars atmosferini güvenli bir şekilde geçip başarılı iniş gerçekleştirmesinde bir Türk bilim insanının da imzası bulunuyor. Profesör Doktor Behçet Açıkmeşe, geliştirdiği programlamalarla uzay tarihinde önemli çalışmaların yapılabilmesi için öncü isimlerden biri oldu. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Oktay Taşkın)
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