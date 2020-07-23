Mars'ta en gerçekçi yolculuk

Mars gezegeni üzerinde olağanüstü bir gezintiye çıkmak ister misiniz? Ultra yüksek çözünürlük, 4K olarak bilinen ve teknolojinin en ileri imkanlarıyla elde edilmiş yüksek kalite görüntü sayesinde Mars'ta adeta bir yürüyüşe çıkmak mümkün... Youtube'daki bir profesyonel yayın grubu, kızıl gezegende Curiosity, Opportunity ve Spirit isimli yüzey araçlarının elde ettiği görüntüleri birleştirdi. Görüntülerde, gezegendeki dev kraterler Santa Maria ve Gale ile, sıradağ oluşumları net biçimde takip ediliyor.
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ntv.com.tr 23.07.2020 - 16:12| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 16:26
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