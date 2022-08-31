Mehmetçik'in yükü ‘Pasif Dış İskelet’ ile azalacak

Samsun’da devam eden TEKNOFEST Karadeniz’de, savunma alanındaki son teknoloji ürünleri sergileniyor. Mehmetçik için tasarlanan ‘Pasif Dış İskelet’ de o ürünlerden biri... Üniforma gibi giyilen ssistem, taşınan ağırlığın yüzde 80 daha az hissedilmesini sağlıyor. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Atila Erturan)

Haberler - NTV 31.08.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 13:08

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