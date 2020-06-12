Merakla beklenen oyun konsolu tanıtıldı

Japon teknoloji firması, video oyun severlerin yıllardır takip ettiği konsolda yeni versiyonu tanıttı. Yorumlarda konsolun tasarımı beğenildi, ancak oyunların grafiklerinin beklentiyi karşılamadığı belirtiliyor.
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NTV 12.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 10:14
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