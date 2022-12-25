Milli Lazer Sistemi ALKA hedefi tam isabetle vurdu
Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, testler sırasında hedefini tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’nin testlerde bir aşamayı daha geride bıraktığını belirterek, ‘‘ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı’’ ifadesini kullandı.
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