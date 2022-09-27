NASA aracı uzayda kamikaze dalışı yaptı

NASA’nın DART uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon km uzaklıktaki Dimorphos asteroidine planlı olarak çarpmayı başardı. DART, yörüngesinden saptırmak için asteroidi yaklaşık saatte 23 bin km hızla itti. Testin başarılı olup olamdığı yani gelecekte dünyaya çarpma olasılığı olan bir göktaşı veya kuyruklu yıldızdan, dünyanın korunup koruyamayacağı gelecek haftalarda belli olacak.
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