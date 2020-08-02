NASA astronotları Dünya'ya döndü

NASA ve ticari ortağı Space X, 30 Mayıs'ta 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot göndermişti. Bu astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak bugün dünyaya döndü. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay ayrıntıları canlı yayında aktardı.

NTV Haber 02.08.2020 - 22:16 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 22:29

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