NASA astronotları Dünya'ya döndü

NASA ve ticari ortağı Space X, 30 Mayıs'ta 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot göndermişti. Bu astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak bugün dünyaya döndü. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay ayrıntıları canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 02.08.2020 - 22:16| Son Güncelleme : 02.08.2020 - 22:29
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