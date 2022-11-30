NASA Uzay Aracı Orion’ın direktörü NTV’de: Ay’da yaşamayı başarmak istiyoruz
NASA Ay misyonu için yola çıktı. Artemis-1 projesi kapsamında ilk uzay aracını 16 Kasım’da fırlattı. Orion isimli uzay aracı Ay’ın yörüngesine ulaştı, uzaydan ilk görüntüler de geldi. Artemis-1 test uçuşunun başarıyla tamamlanabilmesi için artık gün sayılıyor. Uzay aracının 11 Aralık’ta Dünya’ya dönmesi bekleniyor. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, insanlığın Ay yolculuğunu, uzay aracı Orion’ın proje müdürü Howard Hu ile konuştu.
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