NASA'daki Türk, NTV'ye konuştu: Uzay madenciliğine vakit var ama uzay turizmi yakın

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da görevli Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, İstanbul'da katıldığı konferansta yoğun ilgi gördü. Yıldız, uzay çalışmalarıyla ilgili NTV'nin de sorularını yanıtladı. Uzay turizmi, uzay madenciliği ve Mars'a ulaşımla ilgili çalışmalarda gelinen noktayı anlattı. (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)

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