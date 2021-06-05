NASA'dan Çin'e tebrik mesajı (Tekno Hayat)

Çin’in Mars’a başarılı bir şekilde indirdiği gezgin araçtan dünyaya ilk görüntüler geldi, hatta bu konuda NASA Çin’i tebrik etti ve kızıl gezegenle ilgili daha fazla bilgiye sahip olacaklarını paylaştı.

NTV 05.06.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 05.06.2021 - 15:08

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