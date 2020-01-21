NASA'nın özel ekibindeki Türk, NTV'ye konuştu: Babam ilkokul 3'ten terk ama bana hep cesaret aşıladı
Geçen hafta bir Türk biliminsanı olan Betül Kaçar, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yapacağı özel bir çalışma için kurulan ekibe seçildi. Kaçar, 30 kişilik ekibin içine girmeyi başardı. Ekip, evrende yaşamın izini arayacak. Peki Betül Kaçar bu projede uzmanlık alanına göre nasıl bir çalışma yapacak? İşte NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu'nun özel röportajı...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.