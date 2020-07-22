Neowise kuyruklu yıldızı büyüledi

Dünya'ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçen Neowise isimli kuyruklu yıldız Bursa'da fotoğrafçı Uğur İkizler tarafından görüntülendi. Kuyruklu yıldız, 27 Mart 2020'de NASA'ya ait Neowise teleskobu tarafından keşfedildi. Kendisini keşif eden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, görüntüsü ile izleyenleri büyüledi. Neowise'ın Dünya'dan tekrar görülmesi 6 bin 766 yıl sonra olacak.
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NTV 22.07.2020 - 13:37| Son Güncelleme : 22.07.2020 - 13:57
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