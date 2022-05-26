NTV’nin ‘Keşifler ve İcatlar’ programı farkındalık yarattı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bilim yarışması düzenlendi. NTV’de her yılbaşı yayınlanan ‘Keşifler ve İcatlar’ programı, öğrencilerde farkındalık yarattı. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında öğrencilere NTV tarafından bilgisayar ve tablet hediye edildi.

Haberler - NTV 26.05.2022 - 12:41 | Son Güncelleme : 26.05.2022 - 12:56

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