"Ölülerini çiçeklerle gömüyorlardı" (Neandertallere ait cenaze ritüelleri ortaya çıktı)

Günümüzden yaklaşık 40 bin yıl önce soyları tükenen Neandarthal insanının gizemlerini çözmek için yeni bir bulguya ulaşıldı. Irak'ta Neandarthal mezarları bulan arkeologlar, modern insanın kuzeni olan bu canlıların cenaze töreni düzenlediklerini ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar...

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