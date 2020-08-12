Corona virüse savaş açtı: Ordulu robot

Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfektan sıkıp maske veren, yaptığı ölçüm sonrası ateşi düşük çıkanlara otomatik olarak kapıyı açan, yüksek çıkanları mesajla yönetime bildiren robot tasarlandı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.08.2020 - 13:56 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:18

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