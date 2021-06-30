''Pandemi dijitalleşme yönünde büyük bir olgunluk sağladı''

Microsoft Türkiye ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Teknoloji Merkezi MEXT çatısı altında Türk sanayisinde dijital dönüşümün kilidini açacak büyük bir işbirliğine imza attı. Buradaki oturumda konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, üretim sektörünün ne kadar büyük öneme sahip olduğunun pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

NTV 30.06.2021 - 15:19 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 15:28

DİĞER VİDEOLAR