QR kod menülere dikkat! Dolandırıcılar verilere erişiyor
Siber dolandırıcıların hedefinde pandemiden sonra gündelik yaşamın bir parçası haline gelen QR kodlar var. Dolandırıcılar, restoran ve cafelere giderek kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede müşterilerin verilerine erişiyor. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Alihan Sönmez)
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