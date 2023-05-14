QR kod menülere dikkat! Dolandırıcılar verilere erişiyor

Siber dolandırıcıların hedefinde pandemiden sonra gündelik yaşamın bir parçası haline gelen QR kodlar var. Dolandırıcılar, restoran ve cafelere giderek kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede müşterilerin verilerine erişiyor. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Alihan Sönmez)

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