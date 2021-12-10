'Robot eczacı' iş başında

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir eczane, “Eczane Robot Sistemi” ile faaliyet göstermeye başladı. Eczane çalışanlarının ilaçların kodunu girmesiyle devreye giren robot, seçilen ilaçları kutu boyutuna göre alıp otomatik olarak veriyor. Bu sayede de eczacılar diğer işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca kodlama özellikleri sayesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri vermiyor.

Haberler - NTV 10.12.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 12:29

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