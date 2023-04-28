Robot güvenlikçi görev başında

İsviçre'de bir firma robot güvenlik görevlisi kullanmaya başladı. Geniş alanları insanlara göre daha kolay devriye gezebilen robotun, güvenlik görevlilerinin işini kolaylaştıracağına dikkat çekiliyor. Robotun güvenlik görevlilerine oranla daha az masraflı olduğu da belirtiliyor.
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